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За сутки в России зарегистрировано более 25 тысяч инфицированных коронавирусом

11:34
  • воскресенье
  • 04 июля 2021

Растёт число вакцинированных

За сутки в России зафиксировано 25 142 случая заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлен 5 610 941 человек с COVID-19, умерло 137 925 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 7 624 больных, всего в столице 1 387 775 инфицированных, скончались 22 895 пациентов. 
Число заболевших коронавирусом в мире достигло 183 миллионов

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

На этой неделе появилась информация о том, что у аллергиков коронавирус протекает легче. Правда, учёные из МГУ скептически отнеслись к этому утверждению и заявили, что сообщения о связи аллергических заболеваний с резистентностью к коронавирусной инфекции не могут быть ни подтверждены, ни опровергнуты.

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