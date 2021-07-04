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В Москве за сутки почти 6 тысяч человек вылечились от COVID-19

11:48
  • воскресенье
  • 04 июля 2021

За сутки в столице вакцинируются 70 тысяч человек

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 5 747 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 182 540.
Минздрав обновил рекомендации о вакцинации от коронавируса

Власти Москвы предупредили, что обязательная вакцинация касается тех, кто находится в декретном отпуске и работает дистанционно. В мэрии напомнили, что работодателям уже необходимо присылать данные о привившихся работниках.

По данным на 4 июля, в России диагноз COVID-19 поставлен 5 610 941 пациентам, умерли с начала пандемии 137 925 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 387 775,  в мире более  183 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 3,9 миллиона человек.

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