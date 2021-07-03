Япония деликатно напомнила США о событиях в Пёрл-Харборе

Заявление сделал замминистра обороны

Япония просит США с осмотрительностью отнестись к российским военным учениям вблизи Гавайских островов. Замминистра обороны страны Ясухидэ Накаяма напомнил своим американским партнёрам и союзникам о событиях 70-летней давности, пишет Daily Express.

"Семьдесят лет назад мы напали на Пёрл-Харбор. Я не хочу напоминать об этой атаке, но к учениям русских следует отнестись с осмотрительностью", – сказал военный.

Он также призвал проводить политику сдерживания в отношения Китая, который, по мнению Накаямы, проводит учения в координации с Россией.

Россия впервые в новейшей истории проводит масштабные учения в центральной части Тихого океана, на расстоянии более четырёх тысяч километров юго-восточнее Курил.

7 декабря 1941 года Япония совершила нападение на гавань Пёрл-Харбор на гавайском острове Оаху, что послужило поводом для вступления США во Вторую мировую войну. Во время атаки было потоплено и повреждено более десяти американских кораблей, уничтожены почти 200 самолётов, погибли более двух тысяч человек.

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