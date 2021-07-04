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На Филиппинах разбился самолёт с 85 военными

10:03
  • воскресенье
  • 04 июля 2021

Около 40 человек спасены

Трагедия на Филиппинах. В юго-западной части островного государства разбился военный самолёт. На его борту было 85 человек. Как минимум 17 – погибли, 40 человек удалось спасти. О судьбе остальных пока не сообщается.
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На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Авиакатастрофа произошла во время посадки. Самолёт промахнулся мимо полосы, врезался в строение и загорелся. Что именно послужило причиной неудачного приземления, выясняется, сообщает "ТВ Центр".

Американский самолёт C-130 был передан филиппинским ВВС в феврале 2020 года. Это была одна из двух машин из США, приобретённых за счёт военного финансирования.

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