Названы основные симптомы заражения индийским штаммом коронавируса

Они отличаются от уханьского

Один из основных симптомов при заражении индийским штаммом коронавируса "Дельта" - расстройства желудочно-кишечного тракта. Об этом ТАСС рассказал пульмонолог Алексей Никишенков. Проявления могут быть разными – от просто болей в животе до диареи и сильной рвоты.

Такие симптомы, как повышенная температура, кашель, слабость и боль в мышцах, характерные для первоначального варианта вируса, тоже присутствуют при инфицировании индийской мутацией.

Версия коронавируса, получившая официальное название "Дельта", была впервые обнаружена в Индии в октябре 2020 года. Сейчас появилась более заразная мутация "Дельта плюс". В России зарегистрированы оба штамма.

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