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Самолёт из Сирии с российскими детьми приземлился на аэродроме Чкаловский

12:21
  • воскресенье
  • 04 июля 2021

На родину вернулись 23 ребёнка

Долгожданное возвращение. Из Сирии на родину доставили ещё 23 российских ребёнка. Самолёт Минобороны с детьми приземлился ночью 4 июля на подмосковном аэродроме Чкаловский. Маленьких россиян забрали из лагеря беженцев Аль-Рош, условия в котором сложно назвать человеческими.
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Они мечтательно смотрят в небо на белоснежный самолёт, нетерпеливо вбегают по трапу и чуть ли не на скорость занимают своё место. Пожалуй, это самые яркие и по-настоящему детские впечатления за последние несколько лет. Из 23 пассажиров, вылетающих в Россию, каждый окружён заботой, сообщает "ТВ Центр".

В Сирии сейчас плюс 50 градусов. В условиях жары любая инфекция передаётся быстрее, потому здоровье каждого на борту под пристальным вниманием сопровождающих медиков.

На аэродроме Чкаловский борт встречают экипажи скорой помощи, автобус. Прежде чем передать родственникам, детям необходим карантин, потому ребят распределяют в зависимости от самочувствия.

14-и по счёту спецрейсом удалось вывезти всех российских детей, находящихся в сирийском лагере для беженцев Аль-Рош. На очереди - Аль-Холь. Это ещё один лагерь. На 106 детей уже готовы документы.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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