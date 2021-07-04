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Как проходит вакцинация от коронавируса в Москве

12:12
  • воскресенье
  • 04 июля 2021

Открыты более 100 пунктов

В Москве открыто более ста пунктов вакцинации от коронавируса. Врачи напоминают, что не стоит забывать и о маске, перчатках, социальной дистанции и противоэпидемических ограничениях. Их соблюдение проверяют в ходе рейдов.
В подмосковных парках и музеях откроют дополнительные пункты вакцинации

Поток отдыхающих на пристани Северного речного вокзала встречают проверяющие - полицейские и инспекторы. Социальную дистанцию никто не соблюдает. Дезинфицирующих растворов нет. Целый букет нарушений теперь, скорее всего закончится штрафом в 300 тысяч рублей.

Москвичей, которые в качестве главной меры предосторожности выбрали для себя прививку, с каждым днём всё больше. Сегодня, в пункты вакцинации, ежедневно приходят 70 тысяч человек. Те, кто уже прививался, не сомневаются - это единственный способ защитить себя от крайне опасного индийского штамма, сообщает "ТВ Центр".

Изучив опыт коллег во всем мире, российские вирусологи, говорят, что вакцинация, если нет противопоказаний, необходима и беременным женщинам. На следующей неделе в Москве в домах престарелых начнётся ревакцинация. В январе, прививки сделали 97% пожилых.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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