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Байдену досталось от Трампа за встречу с Путиным в Женеве

11:13
  • воскресенье
  • 04 июля 2021

Экс-президент США раскритиковал главу Белого дома

Действующий президент США проявляет слабость перед Россией, Китаем и Ираном. Об этом заявил Дональд Трамп на митинге перед сторонниками накануне Дня независимости.
Сторонники Трампа встретили Байдена в Женеве акцией протеста

Патриотическая песня "Боже, благослови Америку". Белозубый и неестественно загорелый Дональд Трамп с воинственной риторикой - против политических оппонентов.  Вне зависимости от даты и места выступления содержание его речей практически не меняется: только он делал страну великой, и только он как никто другой боролся с Россией.

Говорят, что Трамп не был достаточно жестким по отношению к России. Правда? Я остановил их трубопровод. Трубопровод был самым главным источником доходов для России. И я остановил его строительство.

А еще 45-й американский президент любит прихвастнуть своими хорошими отношениями с Владимиром Путиным. А потом сам же и обижается: оппоненты ставят это ему в вину.

На самом деле у меня были и есть очень, очень хорошие отношения с президентом Путиным. Но это хорошо, а не плохо. Это по-настоящему хорошо. Вы знаете, они говорят это снова и снова в лживых СМИ, что Трамп был столь дружелюбен по отношению к России, Трамп работал на Россию. Я обличил газопровод, я остановил газопровод в Европу. Я не думаю, что я слишком нравлюсь русским. А вот при Байдене США проявляют слабость перед Россией, Китаем и Ираном.

Трамп уверен: его президентскую карьеру сгубили пресловутая охота на ведьм и фальсификации на выборах. Сейчас он призывает сторонников голосовать за республиканцев на предстоящих в 2022 году промежуточных выборах в Конгресс. Они бы с удовольствием проголосовали за него и как за президента в 2024 году. Однако, сам Трамп открыто пока не говорит о намерении баллотироваться. Но убеждает собирающихся на его митинги: 75 миллионов голосов в ноябре у них украли.

Однако, что бы не вещал с высоких трибун экс-глава государства, именно при его преемнике диалог Вашингтона с Москвой начинает обретать хоть какую-то позитивную конкретику. Вернулись на свои рабочие места послы обеих стран, продлён договор СНВ-3. Обвинительная риторика по поводу хакерских взломов со стороны России становится менее оголтелой. 

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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