Кипр в огне: власти просят о помощи

Природные пожары уничтожают жилые дома

На Кипре бушует один из самых разрушительных пожаров в истории острова. Огненный фронт растянулся на 40 километров. Пламя охватило горные районы недалеко от знаменитых курортных городов.

Уже сгорели более 15 домов, большое число машин и пожарная часть. Уничтожены сосновые и оливковые рощи. Жители десяти деревень эвакуированы. На тушение брошены все силы, но их не хватает.

Руководство республики обратилось за помощью к ЕС и Израилю. Задержан мужчина, его подозревают в причастности к возникновению пожара. Он поджигал сухую траву, сообщает "ТВ Центр".

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