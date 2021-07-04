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Кипр в огне: власти просят о помощи

13:36
  • воскресенье
  • 04 июля 2021

Природные пожары уничтожают жилые дома

На Кипре бушует один из самых разрушительных пожаров в истории острова. Огненный фронт растянулся на 40 километров. Пламя охватило горные районы недалеко от знаменитых курортных городов.
Природные пожары охватывают всё новые территории

Уже сгорели более 15 домов, большое число машин и пожарная часть. Уничтожены сосновые и оливковые рощи. Жители десяти деревень эвакуированы. На тушение брошены все силы, но их не хватает.

Руководство республики обратилось за помощью к ЕС и Израилю. Задержан мужчина, его подозревают в причастности к возникновению пожара. Он поджигал сухую траву, сообщает "ТВ Центр".

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