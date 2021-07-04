Художественный руководитель театра "Ромэн" ушёл из жизни 2 июля

В Москве прощаются с Николаем Сличенко. Знаменитый исполнитель романсов и цыганских песен, народный артист СССР ушёл из жизни 2 июля. Ему было 86 лет.

Траурная церемония проходит в Московском цыганском театре "Ромэн", с которым связан весь творческий путь Николая Алексеевича. С 17 лет он был задействован в постановках. А в конце семидесятых возглавил труппу и оставался художественным руководителем более 40 лет.

Сыграл десятки ролей не только на сцене, но и в кино. Популярность принесли работы в фильмах "Свадьба в Малиновке" и "Военно-полевой роман". Похоронят Николая Сличенко на Троекуровском кладбище, сообщает "ТВ Центр".

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