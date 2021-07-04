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Колокол затонувшего теплохода "Армения" достали с глубины 1,5 тысячи метров

14:04
  • воскресенье
  • 04 июля 2021

В Чёрном море провели уникальную операцию

Уникальную операцию в водах Чёрного моря провели Минобороны и Русское географическое общество. С глубины полторы тысячи метров специалисты подняли колокол теплохода "Армения".  В ноябре 1941 года судно эвакуировало раненых, персонал госпиталей и было потоплено у берегов Ялты немецкими бомбардировщиками.
Опубликовано новое видео потопленного нацистами теплохода "Армения"

Уникальная подводная операция. Глубина - полторы тысячи метров. Телеуправляемый робот пытается захватить туманный колокол. Аппарат для видеосъёмки учёные доработали прямо во время экспедиции. Изготовили крюк с тросом для крепления рынды, сообщает "ТВ Центр".

Полтора часа ювелирной работы, несколько неудачных попыток, подъём предмета в слепую – на аппарате не было камеры для контроля за целостностью троса. И вот он - 32 килограммовый колокол.

Специалисты Министерства обороны с помощью гидролокатора обнаружили корпус теплохода в прошлом году. А учёные Российского географического общества идентифицировали судно благодаря надписи на колоколе – "Армения".

В свой последний рейс теплоход отправился с Ялтинского причала. На борту были раненные бойцы Советской армии, эвакуированный персонал севастопольских госпиталей и сотрудники детского лагеря "Артек" с семьями и партийное руководство Крыма. В 15 милях от берега судно атаковала немецкая авиация. Жертвами вероломного нападения стали от пяти до десяти тысяч человек. Судно ушло под воду за считанные минуты.

Ещё одно открытие – на теплоходе всё-таки успели начать эвакуацию. Устройства для спуска шлюпок были в положении "за борт", канаты обрублены.

Полевые исследования завершены. Следующий этап – поиск информации о погибших и выживших. Официального списка пассажиров во время эвакуации никто не делал.  Поэтому учёные собирают данные из разных источников по крупицам. В так называемом народном списке уже три с половиной сотни имен.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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Теплоход Армения
Теплоход Армения
Теплоход Армения
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