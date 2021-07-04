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Стали известны подробности лечения тяжелобольной певицы МакSим

10:51
  • воскресенье
  • 04 июля 2021

Она лежит в частной клинике

Певица МакSим с тяжёлой пневмонией лежит в VIP-палате, а на её лечение уходят миллионы. Три недели назад певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, так как её организм не мог сам бороться с инфекцией.
Близкие лежащей в реанимации певицы МакSим обратились к журналистам

За жизнь артистки борются лучшие врачи. Об этом рассказали подсобные рабочие из частной клиники, в которой лежит МакSим. "Жалко её очень. Привезли в премиум-отделение. Спрашиваем, коронавирус? Говорят, может, и не коронавирус", - рассказал один из работников клиники в эфире телеканала НТВ.

За несколько дней до госпитализации МакSим с размахом отметила 38-летие. На следующий день после дня рождения она заболела и сдала тест на коронавирус, он оказался отрицательным. Через некоторое время певицу госпитализировали с обширным воспалением лёгких.

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