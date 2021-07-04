Москвичей предупредили о знойном антициклоне

Температура будет выше нормы

На столичный регион надвигается знойный антициклон. В течение недели осадков не ожидается, а температура может подняться до плюс 33 градусов.

Как рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, жара усилится к выходным. Над Москвой будет практически ясное небо, а ветер ослабнет до штиля.

"Время жизни знойного антициклона составит не более семи суток, а значит, повторения длительной засухи 2010 года не будет", - пообещал Тишковец.

В условиях такой жаркой погоды врачи советуют людям меньше находиться на солнце, носить головной убор и светлую лёгкую одежду, пить больше воды.

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