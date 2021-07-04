Пилот сбежал после аварии вертолёта Ми-2 в Кабардино-Балкарии

Его ищут

В Кабардино-Балкарии совершил жёсткую посадку сельскохозяйственный вертолёт Ми-2. На месте аварии спасатели обнаружили пустую машину, пилот вертолёта скрылся в неизвестном направлении.

"На борту вертолёта находился только один пилот. На месте его не обнаружили, дверь кабины вертолёта открыта. Сейчас ведутся поиски скрывшегося с места ЧП пилота", - сообщили ТАСС в МЧС.

Известно, что вертолёт жёстко приземлился в поле во время сельхозработ вблизи города Прохладного.

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