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Пилот сбежал после аварии вертолёта Ми-2 в Кабардино-Балкарии

13:23
  • воскресенье
  • 04 июля 2021

Его ищут

В Кабардино-Балкарии совершил жёсткую посадку сельскохозяйственный вертолёт Ми-2. На месте аварии спасатели обнаружили пустую машину, пилот вертолёта скрылся в неизвестном направлении.
В Ленинградской области упал вертолет Ми-8

"На борту вертолёта находился только один пилот. На месте его не обнаружили, дверь кабины вертолёта открыта. Сейчас ведутся поиски скрывшегося с места ЧП пилота", - сообщили ТАСС в МЧС.

Известно, что вертолёт жёстко приземлился в поле во время сельхозработ вблизи города Прохладного.

 

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