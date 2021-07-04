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Москва стала лидером в Европе по городским инвестициям в сохранение культурного наследия

13:00
  • воскресенье
  • 04 июля 2021

Столица вошла в престижный международный рейтинг

Москва стала одним из лидеров в Европе по сохранению культурного наследия. Об этом сообщила заммэра города Наталья Сергунина.
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Столица вошла в престижный рейтинг компании PwC, благодаря исследованию "Наследие в большом городе: сравнительный анализ деятельности в сфере охраны культурно-исторического наследия пяти европейских столиц за последние пять лет".

Эксперты оценили, как власти охраняют исторические здания в главных городах Европы. Оценивались показатели Москвы, Лондона, Парижа, Берлина и Рима. Москва вышла на лидирующие позиции по объёму инвестиций, контролю сохранности памятников, числу и ежегодному приросту объектов культурного наследия.

Москву, Лондон и Париж эксперты высоко оценили за активный подход к охране объектов культурного наследия. Они отметили развитие в Москве цифровых платформ и приложений, которые помогают привлекать горожан к сохранению исторических объектов.

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