"Богиня": 43-летняя Екатерина Климова удивила своих почитателей

Актриса находится в прекрасной форме

И в 43 года можно выглядеть потрясающе. Это в очередной раз доказала актриса и многодетная мама Екатерина Климова. Она разместила у себя в соцсети фотографию, где позирует в зелёном костюме на высоченных каблуках, держа в руках охапку алых пионов.

Подписчики обратили внимание на то, что мама четверых детей выглядит как школьница. При этом Климова никогда не была поклонницей пластических операций.

Вы очень красивая! Восхищаюсь, четверо детей - и в такой форме! Какая вы нежная и красивая. Богиня! Ещё самое главное, как мне кажется, вы не унываете, не грустите, а позитивный человек!



У Екатерины Климовой четверо детей. Актриса впервые вышла замуж за свою школьную любовь – ювелира Илью Хорошилова и рано родила Лизу. Ей сейчас 18 лет. С актёром Игорем Петренко Климова прожила девять лет, у них родились Матвей и Корней, а младшую дочку Беллу актриса родила от третьего мужа, актёра Гелы Месхи. В прошлом году они расстались. Сейчас у Климовой есть ухажёр, но имя его она скрывает.

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