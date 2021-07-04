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"Богиня": 43-летняя Екатерина Климова удивила своих почитателей

16:33
  • воскресенье
  • 04 июля 2021

Актриса находится в прекрасной форме

И в 43 года можно выглядеть потрясающе. Это в очередной раз доказала актриса и многодетная мама Екатерина Климова. Она разместила у себя в соцсети фотографию, где позирует в зелёном костюме на высоченных каблуках, держа в руках охапку алых пионов.
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Подписчики обратили внимание на то, что мама четверых детей выглядит как школьница. При этом Климова никогда не была поклонницей пластических операций.

Вы очень красивая! Восхищаюсь, четверо детей - и в такой форме!

Какая вы нежная и красивая.

Богиня!

Ещё самое главное, как мне кажется, вы не унываете, не грустите, а позитивный человек!


У Екатерины Климовой четверо детей. Актриса впервые вышла замуж за свою школьную любовь – ювелира Илью Хорошилова и рано родила Лизу. Ей сейчас 18 лет. С актёром Игорем Петренко Климова прожила девять лет, у них родились Матвей и Корней, а младшую дочку Беллу актриса родила от третьего мужа, актёра Гелы Месхи. В прошлом году они расстались. Сейчас у Климовой есть ухажёр, но имя его она скрывает.

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