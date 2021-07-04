Партия "Родина" подала предвыборные документы в ЦИК

Утверждён список кандидатов на осенних выборах

Партия "Родина" подала в Центризбирком документы для заверения кандидатов, которые пойдут на выборы в Госдуму. Представители объединения во главе с председателем Алексеем Журавлёвым передали членам комиссии несколько коробок с партийными списками.

Своих кандидатов “Родина” ранее утвердила на предвыборном съезде. Партию представят 293 человека, ещё 148 будут выдвигаться по одномандатным округам. Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября, напоминает "ТВ Центр".

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