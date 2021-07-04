В Москве продлили программу поощрения вакцинации "Миллион призов"

Об этом попросили организаторы акции

В Москве продлили программу поощрения вакцинации пожилых людей "Миллион призов". Она продлится до 15 августа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С таким предложением выступили инициаторы акции - представители бизнеса, члены Московской торгово-промышленной палаты. Программа пользуется популярностью, к 1 июля в ней приняли участие около 300 тысяч москвичей старше 60 лет.

Всем, кто сделает прививку от коронавируса, выдадут подарочную карту или промокод номиналом в тысячу рублей. Их можно потратить в магазинах и аптеках, получив при этом скидку.

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