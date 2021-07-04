В Кремле пообещали топить иностранные корабли в случае повторения провокаций на море

С заявлением выступил пресс-секретарь президента

Россия предупредила авторов возможных провокаций у её границ о жёстком военном ответе. В Кремле ещё раз прокомментировали инцидент с британским эсминцем Defender.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия будет жёстко отвечать на подобные провокации и действовать строго по уставу. Реакция Владимира Путина на инцидент в Чёрном море была очень жёсткой, напомнил Песков. Становится ясно: не надо повторять провокации, ответ будет по уставу, а в уставе – топить, предупредил представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-1".

При этом сам Песков, по его заверениям, не является сторонником обсуждения сценариев Судного дня.

30 июня во время прямой линии Владимир Путин назвал действия Британии у российских границ очевидной провокацией. Как отметил президент, даже если бы Россия потопила британский корабль, ядерной войны бы не случилось, потому что Запад просто к ней не готов и в ней не победит.

Инцидент с британским военным кораблём, нарушившим границу России, произошёл на прошлой неделе. Катера пограничной службы ФСБ были вынуждены открыть предупредительный огонь, после чего корабль отошёл от границы России.

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