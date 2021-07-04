Крым снова заливает: началась эвакуация жителей

Спасатели наращивают группировку в затопленных районах

Новые проблемы возникли у жителей Крыма после сильных ливней, обрушившихся на полуостров. Вышли из берегов реки Бельбек, Коккозка и Бага. В Бахчисарайском районе спасатели начали эвакуацию жителей из подтопленных домов.

Есть угроза подтопления жилых домов в Зеленовском и Голубинском поселении. Там всё готово для экстренной эвакуации населения.

В Ялте отмечены локальные подтопления объектов городской инфраструктуры. По заверению властей, ситуация в республике находится под контролем, сообщает ТАСС.

Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи. Власти республики ввели режим ЧС. На следующий день ливни затопили Ялту. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

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