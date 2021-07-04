Здание построено в 1880 году

Член Общественной палаты Светлана Разворотнева призвала отреставрировать дом купца Виноградова, построенного в 1880 году. Памятник деревянного зодчества разрушается, необходимо заменить ветхие конструкции и восстановить утраченные элементы декора.

"Дом купца Виноградова находится в Южнопортовом районе, где я проживаю. Мы гордимся своим историческим наследием и хотим, чтобы дети и внуки увидели, каким был наш город много лет назад", - отметила правозащитница.

Она обратилась к столичному департаменту культурного наследия дать указание соответствующим городским организациям срочно приступить к реставрации старинного здания.

Разворотневу поддержали москвичи – они начали сбор подписей в поддержку обращения правозащитницы к властям.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram