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Песков поддержал жёсткие меры по борьбе с коронавирусом

16:00
  • воскресенье
  • 04 июля 2021

С пандемией нужно научиться жить

В Кремле оценили меры по противодействию распространения коронавируса, которые принимают власти. Людям придётся ещё какое-то время жить с пандемией, признал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Минздрав обновил рекомендации о вакцинации от коронавируса

"Ковидное время, очевидно, что это та реальность, с которой нам придётся ещё жить. Это требует от властей достаточно жёстких мер, это требует от нас ответственности в плане вакцинации", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия-1".

Он призвал граждан осознать понимание чрезвычайности ситуации и подстроить свою жизнь под те условия, которые диктует коронавирус.

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