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"Время беспощадно": поклонники не узнали постаревшую Татьяну Догилеву

18:06
  • воскресенье
  • 04 июля 2021

Актриса сильно изменилась

То, что время беспощадно к человеческой внешности, знают все. Годы, как известно, не красят, но иногда люди не узнают своих давних кумиров. Так произошло и с Татьяной Догилевой, которая располнела и постарела.
63-летняя Догилева рассказала, почему её перестали узнавать на улицах

Фото с 64-летней актрисой, блиставшей когда-то в картине "Блондинка за углом", опубликовал у себя в соцсети политолог Николай Злобин. Комментаторы предположили, что у Татьяны Анатольевны появились серьёзные проблемы со здоровьем. Да ещё и синяк на руке не остался незамеченным.

Что за синяк у Догилевой на руке? Почему актеры так плохо живут?

Время беспощадно.

Да, бегут года.

Догилеву не узнал.

Сама Догилева недавно призналась, что набрала вес из-за болезни. При этом актриса не унывает. Она говорит, что перешла в другую возрастную категорию и перестала бороться за молодость. Сейчас Татьяна Догилева, как она сама говорит, выступает в сериалах в роли комедийных старух.

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