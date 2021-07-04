Из-за непогоды в Крыму погибла женщина

6 тысяч человек остались без света
В Бахчисарайском районе Крыма из-за сильных ливней погибла женщина, ещё один пострадавший доставлен в больницу. Полуостров накрыл мощный циклон с дождями и ветром.
Ливни привели к новым подтоплениям в десяти населённых пунктах. Локальные подтопления наблюдаются и в крупных городах. Они вызваны выходом рек из берегов. Спасатели эвакуируют жителей из наиболее пострадавших посёлков.
Непогода вызвала отключения электричества. Свыше шести тысяч абонентов находятся без энергоснабжения, сообщили в компании "Крымэнерго". На восстановлении оборванных линий электропередачи работают 110 энергетиков, привлечены 27 единиц спецтехники.
Завтра, 5 июля дожди в Крыму продолжатся. Объявлено штормовое предупреждение. Республику вновь накроют ливни, град и сильный ветер.
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи. Власти республики ввели режим ЧС. На следующий день ливни затопили Ялту. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы полуострова.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram