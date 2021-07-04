Мишустин: Пандемия коронавируса ускорила развитие цифровизации

При этом угрозы для экономики остаются

Пандемия коронавируса создала угрозы для глобальной экономической стабильности, внесла дисбаланс в производство и торговлю, но ускорила процессы цифровизации. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с представителями российского и иностранного бизнеса в Екатеринбурге в преддверии открытия выставки "Иннопром", сообщает "ТВ Центр".

Глава кабмина отметил, что в промышленности очень быстро произошли изменения, о которых говорили долгие годы. Смена технологического уклада происходит буквально на наших глазах.

Ряд отраслей смогли воспользоваться открывшимися возможностями. Это розничная торговля, сфера услуг, банковский сектор. Технологическое обновление переживает большинство мировых экономик.

"Под влиянием процессов цифровизации кардинально меняются все сферы, от науки и сложного производства до повседневной жизни людей. Эти преобразования влекут за собой новые вызовы", - отметил глава правительства.

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