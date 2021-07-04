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В Кремле назвали главное препятствие для встречи Путина с Зеленским

19:45
  • воскресенье
  • 04 июля 2021

В нынешних условиях переговоры невозможны

Встреча президентов России и Украины может не состояться. Это дали понять в Кремле. Одно из основных препятствий для переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского - невыполнение Киевом своих обязательств по минским соглашениям. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"О чем разговаривать?": Путин о перспективе встречи с Зеленским

Он указал также на изменение позиции Владимира Зеленского в процессе его президентства.  "Зеленский с самого начала выглядел как очень современный, демократичный президент, который несёт порядок и демократию в свою страну.  И конечно, вот этот настрой, он явно не коррелируется с абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов", - сказал Песков, имея в виду уголовное преследование лидеров оппозиционных партий на Украине.

30 июня во время прямой линии президент Владимир Путин говорил о возможной встрече со своим украинским коллегой. Он отметил, что ему не о чем разговаривать с Зеленским после того, как он отдал свою страну под полное внешнее управление.

После прямой линии пресс-секретарь главы государства уточнил, что в Кремле не ведётся никакой конкретной работы по подготовке переговоров Путина и Зеленского.

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