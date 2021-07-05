Смерч над Черным морем попал на видео

Его заметили туристы

Непогода обрушилась на черноморское побережье Кавказа - Сочи и Абхазию. Гроза сопровождалась сильным ветром. Скорость его порывов достигала 22-х метров в секунду, сообщает "ТВ Центр".

В Сочи из-за падения деревьев один человек погиб, ещё двое получили травмы. В некоторых сельских районах из-за обрыва проводов произошло отключение электроэнергии. Обесточена оказалась и практически вся абхазская столица - Сухум.

А близ села Кабардинка в море образовался смерч. Очевидцы сначала заметили воронку, которая вскоре превратилась во вращающийся столб воды. Через полчаса он распался, не причинив в итоге никакого вреда.

По словам специалистов, смерчи начинают возникать, когда вода достаточно хорошо прогреется - до 25 градусов и выше. На Чёрном море торнадо образуются на отдалённом расстоянии от берега и до него, как правило, не доходят.

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