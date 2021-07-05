ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число погибших при падении самолета на Филиппинах достигло 45

08:26
  • понедельник
  • 05 июля 2021

Десятки человек пострадали

По меньшей мере 45 человек погибли и более 50 пострадали в результате крушения военного самолёта на Филиппинах. По сообщению местных СМИ, упавший борт перевозил новобранцев к месту службы.
Boeing 737 упал в Тихий океан у Гавайских островов

Трагедия произошла во время приземления на острове Холо. Самолёт промахнулся мимо взлётно-посадочной полосы, врезался в строение и загорелся. По свидетельству очевидцев, несколько человек успели выпрыгнуть из самолёта до столкновения, передает "ТВ Центр".

На месте авиакатастрофы продолжаются поисково-спасательные работы. Что именно стало причиной крушения, выясняется.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Падение самолета на Филиппинах
Падение самолета на Филиппинах
Падение самолета на Филиппинах
Падение самолета на Филиппинах
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.