Число погибших при падении самолета на Филиппинах достигло 45

Десятки человек пострадали

По меньшей мере 45 человек погибли и более 50 пострадали в результате крушения военного самолёта на Филиппинах. По сообщению местных СМИ, упавший борт перевозил новобранцев к месту службы.

Трагедия произошла во время приземления на острове Холо. Самолёт промахнулся мимо взлётно-посадочной полосы, врезался в строение и загорелся. По свидетельству очевидцев, несколько человек успели выпрыгнуть из самолёта до столкновения, передает "ТВ Центр".

На месте авиакатастрофы продолжаются поисково-спасательные работы. Что именно стало причиной крушения, выясняется.

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