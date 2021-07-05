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В Москве простились с Николаем Сличенко

08:25
  • понедельник
  • 05 июля 2021

Он похоронен на Троекуровском кладбище

В Москве простились с Николаем Сличенко. Народный артист СССР, художественный руководитель цыганского театра "Ромэн" скончался в пятницу на 87-м году жизни.
Главный цыган страны: чем прославился Николай Сличенко

Траурная церемония состоялась в театре, в котором Сличенко прослужил 7 десятилетий. С 17 лет он участвовал в постановках, а в конце 70-х возглавил труппу и оставался на этом посту более 40 лет. Сыграл десятки ролей на сцене и в кино.

Но всенародную любовь артисту принесло зажигательное исполнение цыганских песен и старинных романсов. Николай Сличенко похоронен на Троекуровском кладбище, сообщает "ТВ Центр".

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