Он похоронен на Троекуровском кладбище

В Москве простились с Николаем Сличенко. Народный артист СССР, художественный руководитель цыганского театра "Ромэн" скончался в пятницу на 87-м году жизни.

Траурная церемония состоялась в театре, в котором Сличенко прослужил 7 десятилетий. С 17 лет он участвовал в постановках, а в конце 70-х возглавил труппу и оставался на этом посту более 40 лет. Сыграл десятки ролей на сцене и в кино.

Но всенародную любовь артисту принесло зажигательное исполнение цыганских песен и старинных романсов. Николай Сличенко похоронен на Троекуровском кладбище, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram