Около 10 тысяч крымчан остались без света из-за мощного циклона

Последствия стихии устраняют

Крым после недавнего наводнения подвергся новому удару стихии. Режим ЧС введён в Бахчисарайском районе - там подтоплены дома, приусадебные участки, сошёл сель. По предварительной информации, погибла женщина, ее унесло потоком воды. Ещё одна госпитализирована. В пункты временного размещения вывезли более 60 человек. Эвакуировать также пришлось 100 пожилых пациентов из интерната, где вода почти дошла до первого этажа. В зону бедствия направлены дополнительные силы спасателей и техника. Непогода затронула Ялту, Феодосию, Севастополь. Сейчас уровень рек спадает, но циклон пока не ушел.

Обильные осадки выпали над главной грядой Крымских гор. Почти полторы месячных нормы только в Бахчисарайском районе. Из берегов вышли река Кокозка и самая полноводная артерия полуострова - Бельбек. Мосты устояли, но металлические и каменные ограждения смыло.

В селе Соколиное сошел сель. Вдоль рек подтоплены более 50 частных домовладений. В поселке Куйбышево одна женщина погибла, еще одна пострадала. Мощный поток воды сносил все на своем пути. Даже крупные деревья. Течением их принесло к мосту и сейчас спасатели пытаются освободить русло от бревен.

Снесены заборы, постройки, дома. В подвалах и дворах стоит вода. На месте работает группировка МЧС и строительная техника. Спасатели откачивают воду, возводят дамбы. Ситуация под контролем. На ночь организовано дежурство вдоль русел рек.

Крым в воскресенье оказался во власти мощного циклона. Синоптики и МЧС заранее сообщили о штормовом предупреждении, ливнях и возможном выходе рек из берегов. Дожди обрушились и на южный берег полуострова.

Глина и щебень на набережных в Судаке и Коктебеле. В Ялте вновь подтопило улицы Вергасова и Кривошты. Временные дамбы здесь возвели после прошлого наводнения. Экстренные службы были готовы. Спасатели и коммунальщики на улицах устраняли засоры в ливневках и отводили воду от домов.

Непогода привела к отключению электричества. Без света 9,5 тысяч человек. Штормовое предупреждение сохраняется до вторника. Гроза, дождь и шквалистый ветер ожидаются по всему полуострову.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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