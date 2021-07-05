Почему ПЦР-тесты дают ложные результаты

Врач объяснил причины ошибок в результата тестов на COVID-19

Огромную роль в профилактике распространения коронавирусной инфекции играет своевременное выявление заболевших при помощи ПЦР-тестов. Как избежать неточностей при сдаче анализа и на что обратить особое внимание, рассказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов.

Специалист отметил, что точность теста во многом зависит от качества взятого биоматериала, а потому за три часа до анализа не стоит чистить зубы, курить, пить, есть, промывать нос или полоскать горло.

"Если вирусные частицы смыты во время питья воды, или картина искажена табачным дымом, результат, скорее всего, будет неточным", - подчеркнул Водовозов.

По его словам, не менее важен и процесс взятия биоматериала. "В руководстве ВОЗ по забору материала, например, указано, что зонд вводится до появления слез из глаз пациента. Если берут мазок у самых крыльев носа, не погружаясь глубоко, результат, скорее всего, окажется неверным", - заявил врач.

Он добавил, что ошибочный ПЦР-тест может сказаться как на здоровье заболевшего, так и на самочувствии его родных и близких, передает Радио Sputnik.

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