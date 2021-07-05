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Более 150 россиян с коронавирусом изолировали на Кубе

08:19
  • понедельник
  • 05 июля 2021

Положительные ПЦР-тесты списывают на проблемы в лабораториях

На Кубе изолировали более 150 россиян с положительным анализом на коронавирус. Сейчас они ожидают результаты новых ПЦР-тестов.

Как пояснили в российском консульстве, россияне прибыли на остров тремя рейсами в период с 30 июня по 2 июля. На первом из них тесты выявили 133 человек с положительным результатом на COVID, включая членов экипажа. По результатам повторного анализа заболевание подтвердилось только у 33 человек.

Кубинские власти хотели пересилить их в специальный отель-обсерватор, однако дипломаты убедили оставить туристов в гостиницах.

При этом некоторые россияне с изоляцией не согласны, заявила генеральный консул России Нана Мгеладзе. По ее словам, многие из туристов вакцинированы и имеют подтверждение. Положительные результаты тестов могут быть связано с проблемами в лабораториях, полагает дипломат.

"Можете себе представить степень возмущения наших туристов, это очень тяжелая, в общем, ситуация. С чем это связано, мы не можем объяснить, — кубинцы не комментируют такие показатели. Можно прийти к выводу, что что-то не в порядке в лабораториях", — сказала Мгеладзе агентству РИА Новости.

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