В России предложили упростить продажу квартир с маткапиталом

Об этом попросили риелторы

В России уже в ближайшее время могут упростить продажу квартир, приобретенных в ипотеку с помощью материнского капитала. Сейчас для совершения сделки необходимо выделить в жилье доли детям. Эти правила предлагают изменить риелторы.

"Мы предлагаем упростить механизм: по согласованию с органами опеки перекладывать обязательства по выделению долей уже на новую квартиру, без необходимости выделять их в той, которая продается", - рассказал "Известиям" генеральный директор ГК "Ферро-Строй" Григорий Ваулин.

Риелторы также призвали фиксировать использование маткапитала при покупке недвижимости или при направлении субсидии на частичное или полное погашение ипотечного или жилищного кредита в Росреестре.

"Конечно, права детей нужно соблюдать, но таким образом, чтобы купленное с помощью капитала жилье потом можно было просто продать — с целью приобретения нового, - считает руководитель комиссии по жилищной политике общественного совета при Минстрое, президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram