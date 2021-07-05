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В России предложили упростить продажу квартир с маткапиталом

08:39
  • понедельник
  • 05 июля 2021

Об этом попросили риелторы

В России уже в ближайшее время могут упростить продажу квартир, приобретенных в ипотеку с помощью материнского капитала. Сейчас для совершения сделки необходимо выделить в жилье доли детям. Эти правила предлагают изменить риелторы.
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"Мы предлагаем упростить механизм: по согласованию с органами опеки перекладывать обязательства по выделению долей уже на новую квартиру, без необходимости выделять их в той, которая продается", - рассказал "Известиям" генеральный директор ГК "Ферро-Строй" Григорий Ваулин.

Риелторы также призвали фиксировать использование маткапитала при покупке недвижимости или при направлении субсидии на частичное или полное погашение ипотечного или жилищного кредита в Росреестре.

"Конечно, права детей нужно соблюдать, но таким образом, чтобы купленное с помощью капитала жилье потом можно было просто продать — с целью приобретения нового, - считает руководитель комиссии по жилищной политике общественного совета при Минстрое, президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева.

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