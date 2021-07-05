Эстония покусилась на российскую территорию

Кандидат в президенты Эстонии потребовал от России вернуть часть территории

Кандидат в президенты Эстонии Хенн Пыллуаас потребовал от России вернуть часть территории. По его мнению, предусмотренная Тартуским мирным договором от 1920 года граница все еще действует.

Выступая на съезде Консервативной народной партии Эстонии, Хенн Пыллуаас выступил против ратификации пограничного договора с Россией.

"Нет никакой необходимости и причины узаконивать преступную оккупацию Печор и территорий за Нарвой", - заявил он. Слова политика приводит РИА Новости.

Тартуский мирный договор был подписан в 1920 году. Согласно документу, Эстонии отошла часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области) и территории на правобережье Нарвы (ныне территории в Ленинградской области). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР. Ранее власти официально заявляли, что у Эстонии нет территориальных претензий к России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram