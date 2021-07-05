Коронавирус обошелся российской экономике в триллион рублей

Только на лечение зараженных в больницах потратили больше 180 миллиардов
За прошлый год ущерб от коронавирусной инфекции в стоимостных показателях в России составил около 1 триллиона рублей, говорится в докладе Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2020 году".
"Даже без учета потерь непроизведенного валового национального продукта вследствие летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности ущерб экономике от новой инфекции в 2020 году в стоимостных показателях составил более 997,06 миллиарда рублей, что в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней", - сказано в документе.
Отмечается, что на одни только прямые затраты на лечение заболевших в стационарах было потрачено порядка 183 миллиардов рублей, а на ПЦР-тестирования ушло еще 108 миллиардов. При этом на прямые выплаты из бюджета страны, направленные на поддержку граждан и бизнеса, выделили еще 515 миллиардов.
"Целевые ассигнования в сферу здравоохранения были предназначены для строительства инфекционных стационаров, перепрофилирования действующих больниц в инфекционные, разработки, производства и распределения оборудования и препаратов для диагностики, выявления, профилактики и лечения COVID-19, производства средств индивидуальной защиты, работы лабораторий и мобильных бригад и тому подобное", - заявлено в исследовании.
Еще без малого 190 миллиардов направили непосредственно на организацию и оказание медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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