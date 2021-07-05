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"Чудеса случаются": директор МакSим рассказала о ее состоянии после причастия

09:15
  • понедельник
  • 05 июля 2021

На днях исполнительницу посетил священник

Директор МакSим Маргарита Соколова рассказала поклонникам, действительно ли певицу, находящуюся в коме, посетил священник. Согласно слухам, после причастия состояние артистки улучшилось.
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Вот уже более двух недель МакSим находится в коме. За жизнь и здоровье 38-летней певицы переживают не только ее поклонники, но и все неравнодушные люди. Новостями о самочувствии исполнительницы регулярно делится ее представитель.

"Дорогие мои, еще рано говорить о том, что Марина пришла в стабильное состояние и полное сознание, но надежда есть! Наш дорогой друг отец Лука посетил ее, причастил и пособоровал. Это большая радость для нас всех и прежде всего для нее. Господь дал такую возможность, и Марина отреагировала и пришла в какое-то осознание происходящего. Верующие люди поймут, что чудеса случаются! Сейчас только молитвы ваши могут помочь", - рассказала Соколова.

Поклонники певицы с радостью восприняли эту новость. Многие из них выразили надежду, что в скором времени исполнительница пойдет на поправку.

"Это невероятная новость! Мы все с вами, держитесь"; "Слава Богу за все. Пусть Марина живет и радует нас"; "Прекрасная, светлая девочка, живи! Просто живи, а остальное не имеет значения", - написали фанаты звезды в комментариях.

16 июня стало известно, что МакSим попала в больницу с 40% поражением легких. Затем врачи были вынуждены ввести ее в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ, чтобы снять с организма лишнюю нагрузку, но состояние артистки ухудшилось.

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