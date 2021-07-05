В Крыму эвакуируют жителей из-за новых подтоплений

Из-за сильных ливней три реки вышли из берегов

Свыше 160 человек эвакуированы из Бахчисарайского района Крыма после ливней. О состоянии пострадавшей от дождей территории рассказали в главном управлении МЧС России по республике, а также в правительстве полуострова.

Отмечается, что из берегов вышли реки Бага, Бельбек и Коккозка.

"Для эвакуированного населения подготовлено 12 пунктов временного размещения. На данный момент проведена эвакуация 164 человек, из них 31 ребенок", - сказано в сообщении.

В настоящее время над ликвидацией подтоплений работают 234 человека и 62 единицы спецтехники. Из частных домовладений и подвальных помещений многоквартирных домов откачивают воду, также производится расчистка русел рек от грунта и деревьев.

Подтопления затронули поселения Голубинское и Зеленовское, а также Красногвардейский район полуострова, поселок Куйбышево, Голубинка и Соколиное. "Возле села Соколиное сошел один мини-сель. Спасатели возводят дамбу", — заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

Кроме того, в настоящее время в зоне риска находятся села Счастливое и Плотинное.

"В селе Новобобровка Байдарской долины вышла из берегов река Бага. На месте работает бригада Севавтодора, специалисты расчищают дорогу между селами Родниковое и Передовое. Движение по ней пока невозможно. По последним данным, уровень воды снизился, река вошла в русло. Эвакуация людей не требуется", - рассказали о происходящем в пресс-службе правительства Севастополя.

При этом в Ялте и Керчи ситуация остается под контролем оперштаба, заверил глава полуострова Сергей Аксенов.

Кратковременные ливни прошли также в Феодосийском регионе, в районе бухты Капсель, в Судаке, Коктебеле и Орджоникидзе. На севере Крыма подтоплены улицы в поселке Раздольное.

Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи. Власти республики ввели режим ЧС. На следующий день ливни затопили Ялту. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы полуострова, передает "Газета.ру".

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