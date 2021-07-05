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Жителей Сочи готовят к возможной эвакуации из-за дождей

10:19
  • понедельник
  • 05 июля 2021

В регионе есть угроза подтоплений

В Сочи сразу в двух реках зафиксирован критический уровень воды, местных жителей просят подготовить необходимые вещи для возможной эвакуации. О происходящем рассказали в оперштабе Краснодарского края.
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Отмечается, что из-за сильных и продолжительных дождей в Адлерском и Хостинском районах Сочи в реках Мацеста и Хорота вода поднялась до критической отметки.

"Включены сирено-речевые установки для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов. Жителей просят соблюдать спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию", - сообщили в оперативном штабе.

В режиме готовности находятся спасательные службы "Кубань-СПАС" и "Служба спасения Сочи", передает РИА Новости.

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