Потоп на юге России: что сейчас происходит на Кубани и в Крыму

Помощь в ликвидации последствий стихии оказывают группировки Донского спасательного центра

Сразу несколько регионов на юге России во власти непогоды. В Сочи после сильных ливней и ветра подтоплены дома, размыты дороги. В Адлере поваленным дерево придавило мужчину - он погиб. А вот человека, упавшего в реку, дежурным бригадам удалось спасти. Подразделения МЧС переведены в режим чрезвычайной ситуации. Под воду ушёл участок федеральной трассы. Из-за угрозы дальнейшего разлива рек горожан призывают подготовить документы и вещи на случай эвакуации. В Ставропольском крае сильный ветер оборвал линии электропередачи, без света почти 82 тысячи человек. А в Бахчисарайском районе Крыма выпала двухмесячная норма осадков.

Спасатели и техника всю ночь дежурили вдоль русел рек. Утром в Бахчисарайском районе начались восстановительные работы. На помощь приехали добровольцы со всего Крыма. Грязь, ил, унесенные течением личные вещи и мебель – так выглядят пострадавшие дворы. В зоне подтопления более сотни домов.

Гончар Николай Голобоков собирает по двору свои работы. Он жил в Ленинградской области, где ему предлагали оставить расписную керамику в музее, но художник все привез в Крым. Теперь коллекция пропала. Да и семья чудом спаслась, рассказывает жена.

Из-за обильных осадков – почти две месячные нормы – в Бахчисарайском районе вышли из берегов река Коккозка и самая полноводная артерия полуострова – Бельбек.

Вода поднялась в поселке Куйбышево за несколько минут. Поток был сильный, мощный, смыло даже строительную бытовку – она сейчас перекрывает проезд. Разрушило и несколько жилых домов. Пять из них восстановлению не подлежат. Вода пробила стены, обрушила крыши, затопила автомобили. На спасение имущества времени не было.

Двух женщин смыло потоком воды. Одну успели вытащить. Вторая погибла. В пункты временного размещения эвакуировали 164 человека. Подтопило пожарную станцию и психоневрологический диспансер. 30 пациентов вывези в безопасное место, лежачих перенесли на верхние этажи.

Ливни прошли на Южном Берегу Крыма. Мощный поток вынес глину и щебень на набережные в Коктебеле и Новом свете. Локальные подтопления в Судаке и Ялте. Непогода обрушилась на Ставрополье и Краснодарский край. Смерч на кадрах очевидцев в Цемесской бухте и Кабардинке. Дожди затопили Новороссийск.

В Сочи потоки воды и сильный ветер уносили автомобили. К Имеретинской набережной шторм прибил яхту. В Адлере мужчина погиб, когда на него упало дерево, снесенное ураганом. Местные власти уже попросили жителей подготовить документы и вещи для возможной эвакуации. Из-за обильных осадков реки могут выйти из берегов.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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