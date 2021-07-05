Лесные пожары тушат в 16 регионах России

Сложная ситуация в Якутии

В регионах ведут борьбу с природными пожарами. По данным Авиалесоохраны, огонь бушует в 16 субъектах федерации.

Самая сложная обстановка в Якутии. За сутки площадь огня увеличилась более чем на 13 тысяч гектаров. В зоне бедствия четыре района республики. Усилена группировка авиации - дополнительные воздушные судна направили из Хабаровска. К тушению привлечены вертолёты Ми-8 и самолёт амфибия Бе-200.

Сильный дым от возгораний наблюдается в 27-и населённых пунктах и в Якутске. В последнем выявлено превышении предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе, сообщает "ТВ Центр".

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