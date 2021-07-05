Минздрав сообщил о ежедневных поступлениях вакцин в регионы

Как проходит массовая вакцинация?

Новые партии вакцин поступают в регионы фактически ежедневно. Об этом в понедельник заявили в Минздраве. В Омской области ввели обязательную иммунизацию для некоторых категорий граждан. А тем, кто сделал прививку больше полугода назад, рекомендуют повторить процедуру. В Москве это теперь это можно сделать ещё в 12 поликлиниках.

Для сержанта Ивана Кривенко это уже привычная процедура. Первую прививку он сделал полгода назад. Теперь пришло время укрепить иммунитет. В Южном военном округе началась ревакцинация военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала. Всего предстоит привить около 130 тысяч человек. На первом этапе зарезервировано 20 тысяч доз вакцины, созданы 60 мобильных прививочных бригад и 40 стационарных постов.

Новобранцам, которые в эти дни начали прибывать в войска в рамках весеннего призыва, вакцинация еще предстоит. Тем временем специальные подразделения обрабатывают дезинфицирующими растворами сборные пункты, жилые городки и полигоны. Также военные специалисты готовы помочь гражданским медикам. В клиниках Минобороны по решению Сергея Шойгу для этого выделено более трети коечного фонда. Временный медцентр сейчас оборудуют на базе выставочного центра парка "Патриот" в подмосковной Кубинке. При необходимости военные врачи могут оперативно выехать в регионы. За такой помощью уже обратились власти Республики Коми и Хакасии.

Число заболевших коронавирусом в последние дни стремительно растет. Накануне - свыше 25 тысяч случаев, новый максимум с начала января. Медики работают в условиях колоссальной вирусной нагрузки, по сути, на военном положении. Исправить складывающуюся эпидемическую ситуацию может только массовая вакцинация. Об этом говорят власти регионов. И теперь уже не только говорят, но и вводят обязательные прививки для отдельных категорий граждан, а еще проводят жесткую рекламную кампанию. Медики предупреждают: время, когда "каждый выбирает для себя", прошло. Вирус стремительно мутирует и этот процесс необходимо как можно быстрее прервать. А критикам вакцинации специалисты отвечают, что называется, с фактами в руках. Вот, например, их мнение о препарате "Спутник V".

"Это так называемая векторная вакцина. Это значит, что мы взяли в качестве так называемого вектора, то есть доставщика какой-то неопасный вирус. Он и так сам по себе неопасный, а мы еще из него удалили важные гены, которые отвечают за его размножение. Поэтому точно не стоит волноваться о том, что у нас аденовирус может встроиться в геном и что-то там натворить с нашими генами. Или передастся из поколения в поколение. Все это невозможно, потому что аденовирус не умеет этого делать", - рассказала кандидат биологических наук, молекулярный биолог, вирусолог Маргарита Романенко.

В Москве начались исследования вакцины "Спутник V" для подростков от 12 до 17 лет. 100 участников испытаний в течение года будут находиться под постоянным наблюдением врачей. Остальным возрастным группам в столице и по всей России вакцинироваться можно в поликлиниках как по месту жительства, так и в других населенных пунктах, в торговых центрах, мобильных точках, а при необходимости врачей можно вызвать на дом. В ряде регионов медики даже готовы по заявке выехать и в садовые товарищества.

Не прекращается вакцинация в труднодоступных и отдаленных районах Сибири, Дальнего Востока и Урала.

Сегодня все больше россиян начинают понимать: необходимо остановить новую волну заболеваемости и избежать введения новых жестких ограничений. Сделать это поможет только вакцинация.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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