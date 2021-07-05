Появилось видео мощного взрыва в Каспийском море

Причины устанавливаются

Мощный пожар произошёл в азербайджанском секторе Каспийского моря вблизи одной из нефтедобывающих платформ. Гигантский факел виден за несколько километров от места ЧП.

Эти кадры сняты с набережной Баку. По данным сейсмологов, взрыв имеет естественное происхождение и связан с извержением грязевого вулкана. Как сообщили в госнефтекомпании Азербайджана, все добывающие установки работают в штатном режиме.

Угрозы для инфраструктуры нет. Однако морская администрация уже выпустила предупреждение для судов с призывом держаться подальше от опасной зоны. А к месту пожара направлена авиация МЧС республики.

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