Выслужился: Зеленский встал по стойке смирно около эсминца США

Поведение президента Украины вызвало новую волну критики внутри страны

Украинская независимость - со звёздно-полосатым оттенком. В честь дня Военно-морского флота в Одесской области прошли пышные празднества с участием президента Зеленского. И фокус его внимания очень быстро сместился в сторону заокеанских партнёров. Реверансы Вашингтону - как, видимо, считает президент - должны помочь Украине в пресловутой борьбе с Россией.

Эта рабочая поездка Зеленского в Одесскую область планировалась в рамках празднования дня ВМФ Украины. Однако, осмотрев скромный морской арсенал своей страны, Владимир Александрович предпочел отметиться перед теми, у кого вооружение помощнее.

"Символично то, что в один день отмечаются День ВМС Украины и День независимости США. Я считаю, что эти два события связаны между собой. Ведь сегодня Украина отстаивает свою независимость, суверенитет и территориальную целостность на востоке. И мы верим, что благодаря поддержке наших партнеров, Соединенных Штатов Америки, и на суше, и на воде, и в воздухе сможем более уверенно и успешно защищать нашу независимость. Самые масштабные за всю историю учения Sea Breeze ("Си Бриз") в этом году являются сигналом того, что Украина не остается наедине с российской агрессией", - заявил Зеленский.

Ну а чтобы его наверняка услышали за океаном, Владимир Зеленский продублировал поздравления американскому народу еще и в социальных сетях. Подытожив его словами: "Украина с Вами!" Украинцы восприняли это почти как присягу на верность. И поправили своего президента, что тогда уж нужно было писать: "Под вами".

Зеленский, похоже, не смутился. И в День ВМС своей страны отправился осматривать эсминец США, который прибыл в Одессу для участия в учениях Sea Breeze 2021. Для формального визита вежливости принимающей стороне вполне было бы достаточно отправить на этот борт министра обороны Украины. Но нет. Чуть ли не по стойке смирно перед американским вице-адмиралом Юджином Блэком стоит президент претендующей на независимость страны. А потом пытается убедить сограждан в том, что заокеанские кураторы щедро отблагодарят за такое трепетное к ним отношение.

"В порту Пивденный формируется соответствующая инфраструктура, развернуто управление дивизиона кораблей, базируются два катера типа Island и ожидается пополнение еще по меньшей мере тремя катерами, которые сейчас проходят модернизацию в Соединенных Штатах Америки. В следующем году американская сторона начнет передачу Украине скоростных боевых катеров Mark VI", - отметил Зеленский.

Слово "модернизация" Зеленский упомянул не случайно. Восхваляемые им американские боевые катера пошли в серию еще в 84-м году. В этом США приняли решение их списать и больше не производить. А неликвид отправить на Украину. Причем, не бесплатно. За 600 миллионов долларов. Но Зеленский радуется. Примерно так же, как в свое время прыгал от счастья Порошенко, получив от американцев "Джавеллины". Это весьма дорогостоящие в обслуживании и прихотливые к условиям эксплуатации противотанковые ракетные комплексы. А партия, отправленная на Украину, оказалась еще и с бракованными двигателями.

Но Зеленский не унывает. Турция обещала поставить беспилотники. По его словам, на подходе уже и ракетный комплекс "Нептун", который якобы способен противостоять пресловутой российской агрессии на воде. А вот что говорят украинские генералы о военной мощи Киева.

"Нельзя обманывать украинский народ, нельзя лицемерить перед другими и показывать свою мощь, говоря, что мы сделаем то и другое. Ничего не сделаем. Как бы ни было, Россия и Украина – как великан и карлик. Зачем нам, карлику, говорить: "Да я тебе морду набью сейчас так, что вообще упадешь", не понимая, что великан по голове даст – он сядет. Хвастаться, что у нас что-то есть – кого мы обманываем?" – говорит генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян.

Действующие генералы СБУ тоже осаждают милитаристские порывы своего президента: НАТО никакие войска на помощь Киеву не отправит. Разве что оружием подсобит. Но воевать тем металлоломом, который перепадает Украине с запада, можно лишь против мирного населения Донбасса. Чем украинские власти вот уже несколько лет и занимаются.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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