Мишустин посетил выставку "Иннопром"

Он осмотрел экспозицию

Председатель правительства Михаил Мишустин в понедельник посетил международную промышленную выставку "Иннопром", которая открылась в Екатеринбурге.

Осмотрев экспозицию, премьер отметил: России есть что предложить иностранным партнёрам. Мишустин подчеркнул: пандемия разрушила сложившиеся цепочки поставок промышленной продукции, сломала структуру спроса на ключевых рынках, отразилась на темпах роста промышленности.

Во время таких кризисных ситуаций необходимо оперативно реагировать на изменения предпочтений потребителей. Расширять номенклатуры товаров внутри больших серий, как это уже сейчас делают в машиностроении.

"Важным фактором конкурентоспособности стало умение бизнеса быстро адаптировать мощности под выпуск новой продукции. Сегодня гибкость становится одним из ключевых условий эффективного производства, позволяет снизить ущерб. Речь идет о новом формате организации промышленных мощностей с использованием цифровых технологий", - рассказал Мишустин.

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