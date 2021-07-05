"Справедливая Россия - За правду" подала в ЦИК список кандидатов на выборы

Голосование будет проходить в течение трех дней

В понедельник Центральная избирательная комиссия официально начала приём документов для регистрации кандидатов на выборы в Государственную Думу.

Голосование будет проходить в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. А предоставить списки можно до 4 августа. Это уже сделала партия "Справедливая Россия - За правду". Команда на предстоящие выборы сформирована из представителей разных возрастов и профессий. Это действующие депутаты, деятели науки, журналисты. Всего же партия представила более 500 кандидатов по федеральному списку и по одномандатным округам, сообщает "ТВ Центр".

"Мы подобрали мощную, справедливую и правдивую, патриотическую команду. Среди наших кандидатов один герой Российской Федерации, два сенатора, 19 действующих депутатов Госдумы, 77 депутатов региональных законодательных органов власти. У нас довольно молодая команда, как вы легко можете догадаться, у нас прошло очень серьёзное обновление наших кандидатов", - рассказал председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

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