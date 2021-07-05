Сергунина рассказала о реализации программы "Мой район"

С 2008 года в столице было обновлено свыше тысячи объектов

Более двух тысяч дворов обустроят по программе "Мой район" в этом году. Еще около 300 объектов городской инфраструктуры приведут в порядок. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"В этом году по программе мэра Москвы "Мой район" планируется благоустроить более 2 тысяч дворов, свыше 150 парков, скверов, набережных и других общественных пространств. Также будут отремонтированы более 140 объектов культуры. И это далеко не полный список", - сказала она.

Всего с момента запуска программы в 2018 году было благоустроено более 330 парков, скверов, набережных, пешеходных маршрутов и других территорий. Отремонтировано и обновлено свыше 300 объектов культуры, в том числе библиотек, домов культуры и творчества, выставочных и концертных залов. Продолжается реконструкция ВДНХ, был открыт Северный речной вокзал.

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