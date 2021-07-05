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Названы российские города с неприемлемым канцерогенным риском

10:16
  • понедельник
  • 05 июля 2021

Опасная ситуация для здоровья

Роспотребнадзор назвал восемь российских городов, в которых в 2020 году был зафиксирована неприемлемая экологическая ситуация.

Это Нижний Тагил, Челябинск, Магнитогорск, Медногорск, Красноярск, Чита, Омск, Липецк, передает РИА Новости со ссылкой на доклад ведомства. В этих городах зафиксировали неприемлемый канцерогенный риск для населения.

"При этом канцерогенные риски рассматриваются как недооцененные - по данным расчетов рассеивания, концентрации ряда канцерогенных примесей были в ряде случаев ниже инструментально измеряемых", - сообщили в Роспотребнадзоре.

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