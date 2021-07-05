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Россиян предупредили о подорожании лекарств

10:40
  • понедельник
  • 05 июля 2021

Рост цен превысит показатели инфляции

К концу текущего года стоимость лекарственных препаратов вырастет минимум на 8%, что превысит уровень инфляции, которая в этом году составит около 5%, показало исследование "Промсвязьбанка".
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По мнению аналитиков, на стоимость лекарств повлиял рост цен на импортное сырье, а также снижение курса российской валюты. Эксперты подчеркнули, что иностранные компоненты до сих пор оказывают сильное влияние на отечественный фармацевтический рынок, несмотря на политику импортозамещения. Предполагается, что сложившаяся ситуация может стать причиной нехватки некоторых недорогих базовых медикаментов, поскольку производителям будет невыгодно выпускать их из-за роста издержек на субстанции.

Отмечается, что похожая ситуация наблюдалась и в 2020 году – тогда стоимость лекарств увеличилась на 9,8%, передает "КоммерсантЪ".

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