Видео мощного взрыва на химзаводе в Бангкоке

Полиция предупреждает о втором возможном взрыве

На химическом заводе в пригороде Бангкока произошел мощный взрыв.

ЧП произошло в провинции Самутпракан. Жителей окрестных районов эвакуировали. На данный момент известно о 20 пострадавших, в разной степени повреждены порядка 300 домов, а также несколько транспортных средств.

По словам местной полиции, на заводе хранятся до 60 тонн химикатов, которые невозможно вывести в условиях продолжающегося пожара. Если огонь до них доберется, то прогремит второй взрыв.

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