Видео мощного взрыва на химзаводе в Бангкоке

Полиция предупреждает о втором возможном взрыве
На химическом заводе в пригороде Бангкока произошел мощный взрыв.
ЧП произошло в провинции Самутпракан. Жителей окрестных районов эвакуировали. На данный момент известно о 20 пострадавших, в разной степени повреждены порядка 300 домов, а также несколько транспортных средств.
По словам местной полиции, на заводе хранятся до 60 тонн химикатов, которые невозможно вывести в условиях продолжающегося пожара. Если огонь до них доберется, то прогремит второй взрыв.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: