В России предотвратили серию терактов

Боевики намеревались устроить взрыв в Москве
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили в России серию террористических актов.
Как стало известно, теракты готовились в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии членами "Исламского государства" (организация запрещена в России – прим. ред.). Террористы планировали их осуществить летом 2021 года.
Шесть боевиков уничтожены, двое задержаны, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Их личности в интересах следствия не разглашаются.
Возбуждены уголовные дела по статьям: приготовление к террористическому акту, участие в деятельности террористической организации, а также незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram