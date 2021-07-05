В России предотвратили серию терактов

Боевики намеревались устроить взрыв в Москве

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили в России серию террористических актов.

Как стало известно, теракты готовились в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии членами "Исламского государства" (организация запрещена в России – прим. ред.). Террористы планировали их осуществить летом 2021 года.

Шесть боевиков уничтожены, двое задержаны, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Их личности в интересах следствия не разглашаются.

Возбуждены уголовные дела по статьям: приготовление к террористическому акту, участие в деятельности террористической организации, а также незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

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